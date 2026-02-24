Atacan a Balazos a Mujer y Queda Gravemente Herida en Santa Catarina, Nuevo León

Una mujer resultó herida por un proyectil de arma de fuego tras ser víctima de un ataque a balazos en un domicilio de la colonia Hacienda El Palmar, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, los hechos se reportaron alrededor de las 8:30 de la noche del lunes 23 de febrero, en la calle Hacienda Baldomero, luego de que hombres armados la sorprendieran cuando presuntamente salía de la casa. La agresión generó la movilización de los cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad.

Después de atacar a balazos a la mujer en la colonia Hacienda El Palmar, los hombres armados se dieron a la fuga mientras paramédicos de Protección Civil Santa Catarina atendieron y trasladaron a la lesionada hacia un hospital con una herida por proyectil de arma de fuego en una de las piernas.

Elementos de la Policía de Santa Catarina se quedaron en la zona para llevar a cabo un acordonamiento e iniciar con las investigaciones correspondientes del caso. Los oficiales entrevistaron a testigos con el fin de obtener información de los agresores que no han sido identificados.

El pasado 11 de febrero, se registró otro ataque a balazos contra una mujer en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. La víctima quedó gravemente herida a causa de los proyectiles de arma de fuego que dispararon hombres armados a bordo de una motocicleta cuando ella se encontraba afuera de un domicilio sobre la calle San Juan de los Lagos, en la colonia San Gilberto.

El hecho fue reportado por los vecinos, quienes al percatarse de la situación salieron de sus hogares y encontraron a la mujer lesionada sobre la banqueta. Rescatistas de Protección Civil Jaguares confirmaron que la víctima presentaba una herida de bala en la cabeza y otra más en el cuello, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital.

Con información de Carlos Campos | N+

