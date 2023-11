Mujeres Acusan a Policías de Violentarlas en Revisión de Alcoholímetro

El domingo 19 de noviembre, Karen Álvarez Lucio y su pareja de nombre Andrea, salieron alrededor de la 1:30 de la madrugada de un centro nocturno del Barrio Antiguo en Monterrey, Nuevo León.

Al avanzar en su vehículo se toparon por un operativo anti alcohol en el cruce de Zaragoza y Juan Ignacio Ramón.



A pesar de que dijeron haber consumido dos cervezas, Andrea arrojó ebriedad incompleta.

Cuando hablaban por teléfono para pedir ayuda de su familia, los uniformados habrían intentado subirla a la fuerza a la unidad.

Empezaron a agarrarla del brazo y a decirnos que ya no la iban a esperar. Yo les pedí verbalmente que no la tocaran, para que no la estuvieron jalando. Andrea tiene varios moretones de como la jalaron. A partir de que puse mi brazo para que no la maltrataran, entre seis elementos me agarraron, me sometieron y a ella también. A ella la sometieron en el piso de la camioneta, a mí entre estas cinco - seis personas me tiraron al piso, me patearon en las costillas y, me patearon y me dieron puñetazos en la cara.