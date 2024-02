NL es Incapaz de Abatir índices de Violencia: Coordinador de la Bancada del PAN

Los 216 homicidios dolosos que se han presentado en lo que va del este año 2024 lo único que demuestran es el desinterés del Estado para frenar el aumento de ésas estadísticas, fue la crítica realizada desde el Congreso de Nuevo León.

Las cifras no mienten, -criticó el coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente-, y ése sentir lo reciben los Legisladores diariamente de los ciudadanos cuando acuden a sus distritos.

Al menos en el Estado tenemos el año más violento en la historia de Nuevo León. No lo digo yo, ahí están los datos y, tristemente el Secretario de Seguridad no ha tenido el liderazgo y, ahora pide que no grillemos con el tema de la seguridad. Nosotros no grillamos, señalamos que no han podido cumplir con la seguridad que es lo que pide la ciudadanía.