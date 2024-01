Padre Busca Cumplir Promesa de Fiesta de XV a su Hija Enferma

Para la familia Amaya Cruz, su vida ha sido esfuerzos y sacrificios, la primera de sus hijas Verónica Lucero nació con crucefalia, una enfermedad que la privo de sus ojos.

Don José y su esposa Antonia siempre se ayudaron mutuamente, así lo hicieron para llevarla a terapias, lograr conseguir un par de prótesis cuando era pequeña y llevarla a una escuela especial donde la guiarán en su lento aprendizaje, sin embargo, en diciembre del 2022 la mamá de Verónica murió por negligencia médica.

Ya no sirve el catéter, ya se lo cambiamos, se lo cambiaron en la 67, pero el tiempo duro una semana para cambiárselo, se le infecto una vena en el corazón, se lo cambiaron acá y siguió lo mismo

Desde ese día las cosas se complicaron, la operación para ponerle sus nuevas prótesis oculares no se pudo realizar, pero más allá de su tristeza hay una promesa que le hicieron a sus hija, qué era hacerle su fiesta de xv.

La promesa retomo fuerza y esto gracias a amigos y familiares que comenzaron a levantar la mano para ayudar, padrinos qué le han conseguido el vestido, pastel y otras cosas incluso salón, todo parecía estar listo para este sábado 13 de enero. Sí hay gente de buen corazón, pero también otros que prometieron ayudar y hoy desaparecieron.

Hace falta algo de dinero para pagar en su totalidad la comida, y el padrino del regalo sorpresa y el arreglo de su hija, le acaban de decir que no podrá, sus hermanas sacrificaron el rentar vestidos para que se pague lo que falta. Don José no pierde la fe que ese día se logrará todo, que ese día no habrá tristezas y que el cumplirá ese deseo que su esposa le prometió a su hija.

Si usted desea ayudar, puede llamar a Don José al 818 252 3724, esta familia merece un dia feliz y especial.

Pedro Caballero/ Noticias N+

