Perros Callejeros Atacan a Hombre Centroamericano en el Centro de Monterrey

Un hombre de origen centroamericano, aparentemente en situación de calle, fue atacado por un grupo de perros callejeros en pleno Centro de Monterrey. El hecho generó la movilización de cuerpos de emergencia este jueves 9 de abril hasta el punto donde se encontraba la víctima.

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Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil de Monterrey se desplegaron hasta la calle Julián Villagrán, entre la avenida Colón y la calle Reforma, en el centro de la ciudad. El centroamericano de 36 años de edad, del cual no han dado a conocer si identidad, presentaba heridas por mordedura en el brazo izquierdo.

Debido a las lesiones causadas por el ataque de los perros callejeros, los paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al hombre al Hospital Metropolitano para su atención medica. La víctima señaló que se encontraba durmiendo cuando de manera repentina, los perros lo mordieron.

Otros ataques de perros a personas la ciudad de Monterrey

Hasta el momento, las autoridades no han informado el estado de salud actual del hombre de origen centroamericano, ni han dado más detalles sobre el grupo de perros que cometió el ataque en la zona Centro de la ciudad de Monterrey.

Cabe destacar, que recientemente no se tienen registros de otros ataques de perros en el Área Metropolitana de Monterrey, por lo que, esta situación sorprendió, principalmente por las heridas que presentaba la víctima de las mordidas.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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