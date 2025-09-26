Persecución y Balacera Deja un Hombre Detenido por Presunto Robo a Casa en Santa Catarina, NL

Este viernes 26 de septiembre se registró un despliegue policiaco y un enfrentamiento a balazos entre elementos de la Policía de Santa Catarina y un presunto ladrón de casas habitación. Los hechos ocurrieron en la colonia San Francisco en Santa Catarina, Nuevo León.

Noticia relacionada: Condenan a Prisión a 12 Personas por Delitos de Homicidio y Secuestro en Cadereyta, Nuevo León

De acuerdo con los primeros reportes, todo comenzó cuando vecinos de la colonia San Humberto solicitaron el apoyo de las autoridades tras denunciar un robo con violencia. En este hecho, un adulto mayor habría sido retenido por un grupo armado, lo que motivó una rápida movilización de las unidades de seguridad.

Al acudir al lugar, los policías lograron identificar el automóvil en el que viajaban los delincuentes, iniciando de inmediato una persecución. Cuando los oficiales dieron alcance a la unidad en territorio de la colonia San Francisco, a escasos 500 metros del punto donde se cometió el robo, fueron recibidos con disparos.

Los elementos comenzaron un intercambio de balas y una persecución que finalizó en el cruce de las calles San Antonio y San José, en la misma colonia. Ahí, la camioneta fue acorralada por las autoridades y uno de los presuntos delincuentes resultó lesionado, mientras que un hombre y una mujer lograron escapar a pie.

Video: Detienen a Balazos a Presunto Ladrón de Casas en Santa Catarina

Inician investigación contra hombre acusado de robo a propiedad en Santa Catarina

Elementos de Protección Civil de Santa Catarina y de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio del enfrentamiento para brindar atención médica al sospechoso herido, quien fue trasladado bajo custodia a un hospital de la localidad. En el lugar, la policía aseguró un arma de fuego y una camioneta color naranja que aparentemente había sido utilizada para cometer los delitos.

Fuentes allegadas a la investigación señalaron que el detenido es considerado un objetivo prioritario, pues contaba con al menos 2 órdenes de aprehensión vigentes por diferentes delitos, lo que refuerza las sospechas de su posible participación en una red de robos violentos en la zona metropolitana.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

DAGM