Persecución y Balacera Deja un Detenido en Av. Gonzalitos en Monterrey

Un presunto delincuente fue detenido la tarde de este martes 24 de septiembre por elementos de Fuerza Civil, tras protagonizar una intensa persecución y un intercambio de disparos que comenzó en la zona poniente de Monterrey y terminó en un terreno baldío ubicado varios kilómetros más adelante.

De acuerdo con los primeros reportes policiacos, todo inició con el aviso de un robo de vehículo que movilizó de inmediato a los efectivos de la policía estatal. Los agentes localizaron un automóvil compacto de color gris, el cual coincidía con la descripción proporcionada por la víctima, y comenzaron a seguirlo por distintas calles de la ciudad.

El sospechoso ingresó a una plaza comercial situada en el cruce de avenida Ruiz Cortines y Gonzalitos, en el poniente de Monterrey. Hasta ese punto llegaron los elementos de Fuerza Civil, quienes descendieron de sus patrullas con la intención de detenerlo; sin embargo, el conductor del vehículo robado aceleró e intentó embestir a los uniformados. Ante la agresión, los oficiales repelieron el ataque abriendo fuego contra el automóvil, lo que provocó momentos de pánico entre clientes y trabajadores de la zona comercial.

Pese a los disparos, el individuo logró escapar a toda velocidad en dirección hacia el norte de la ciudad de Monterrey, desatando una persecución que mantuvo en alerta a automovilistas y transeúntes que circulaban por la zona. Durante la huida, testigos reportaron maniobras temerarias del conductor, quien habría puesto en riesgo a otros vehículos al transitar a alta velocidad y sin respetar señalamientos.

El escape llegó a su fin a la altura de la colonia Central, cuando el automóvil perdió el control y terminó impactándose en un terreno baldío. En ese momento, el sospechoso descendió del vehículo e intentó huir corriendo, pero fue neutralizado rápidamente por los elementos de Fuerza Civil, quienes lograron asegurarlo tras una breve persecución a pie.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado la identidad del detenido ni detalles adicionales sobre su situación legal. La Secretaría de Seguridad de Nuevo León tampoco ha emitido información oficial sobre este operativo que mantuvo en tensión a vecinos y conductores de la zona poniente y norte de Monterrey.

El hecho generó una amplia movilización policiaca y provocó alarma entre ciudadanos que fueron testigos del enfrentamiento. Videos difundidos en redes sociales muestran parte de la persecución y el operativo desplegado por las autoridades estatales.

