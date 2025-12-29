Moviliza Reporte de Personas Intoxicadas con Monóxido en Plaza Comercial de Santa Catarina, NL

La tarde de ese lunes 29 de diciembre se registró una importante movilización de cuerpos de auxilio tras el reporte de varias personas presuntamente intoxicadas por monóxido de carbono en una plaza comercial ubicada en la colonia La Fama, en el municipio de Santa Catarina. De acuerdo con los primeros reportes, personas que se encontraban al interior de la plaza comercial comenzaron a presentar síntomas como náuseas, mareos y somnolencia, por lo que se solicitó la intervención de elementos de Protección Civil de Santa Catarina.

Video: Moviliza Reporte de Personas Intoxicadas con Monóxido en Colonia La Fama

Los afectados alertaron a las autoridades al percatarse de que el malestar se presentaba de manera simultánea en varios locales del centro comercial. Tras arribar al estacionamiento de la plaza, los elementos de Protección Civil realizaron una inspección en el lugar y confirmaron que existían altos niveles de monóxido de carbono al interior de varios negocios. Luego de la revisión, se determinó que el gas estaba siendo generado por un vehículo que se encontraba encendido dentro del estacionamiento de la plaza comercial.

Noticia relacionada: Una Familia de 4 Fallecieron Intoxicadas con Gas en Juárez

El automóvil emitía grandes cantidades de monóxido de carbono, el cual comenzó a acumularse en los locales debido a la falta de ventilación adecuada, provocando la intoxicación de varias personas que se encontraban laborando o realizando compras en el lugar.

Conductor se negaba a apagar el vehículo

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, se solicitó al conductor del vehículo que apagara el motor para permitir la ventilación de los locales comerciales y evitar que el gas continuara acumulándose. Sin embargo, el propietario de la camioneta se negaba inicialmente a apagar el vehículo, argumentando que se encontraba dentro del mismo resguardándose del frío.

Pese a ello, los gases que estaba generando el vehículo seguían ingresando a los negocios de la plaza, agravando la situación y poniendo en riesgo la salud de las personas Elementos de Protección Civil Jaguares acudieron también al sitio para apoyar en la atención de las personas intoxicadas y realizar labores de ventilación en los negocios afectados. Los trabajadores que presentaban síntomas fueron valorados en el lugar, mientras se permitía la circulación de aire para reducir los niveles del gas.

La situación fue controlada una vez que el vehículo fue apagado y se logró ventilar adecuadamente la plaza comercial.

Historias recomendadas:

Con información de Ceani Mariño/ Noticias N+

RR