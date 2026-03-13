Pintan Graffiti en Parte Alta de Presa Rompe Picos en Nuevo León; Una Pareja es Detenida

Una pareja fue detenida luego de ser sorprendidos grafiteando en la parte alta de la Presa Rompe Picos en el Parque Ecológico La Huasteca, en Santa Catarina, Nuevo León. Los hechos ocurrieron durante la mañana de este viernes13 de marzo.

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Fue a través del C4 municipal donde se reportó la presencia de ambas personas quienes se encontraban colgados con unos arneses pare realizar una pinta en la parte alta de las compuertas de la Presa Rompe Picos. A la llegada de autoridades se confirmó este hecho, por lo que procedieron a subir hasta esta área para pedirle a ambos sujetos que descendieran para ser interrogados.

Luego de que se le cuestionara a ambas personas si contaban con los permisos necesarios para realizar estas pintas y la autorización para llevar a cabo la actividad conocida como rappel, los sujetos mencionaron que no contaban con dichos documentos, por lo que procedieron a ser detenidos y ser trasladados a las instalaciones correspondientes.

Video: Detienen a Hombre y Mujer por Grafitear en Presa Rompa Picos en Nuevo León

Decomisan pintura y arnés a pareja detenida

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina informó que los oficiales también decomisaron varios objetos, en los que se encuentran un arnés, botes de pintura y varios rodillos. Autoridades señalaron que, aunque no lograron terminar por completo los grafitis, esta acción se consideraba como daños a la infraestructura de la Presa Rompe Picos.

El hombre y la mujer detenidos, así como los objetos decomisados, fueron puestos a disposición de la Secretaría de Seguridad. Se espera que sea en este sitio donde las autoridades competentes determinen la situación legal de ambas personas, quienes podrían recibir una multa u otro castigo legal.

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