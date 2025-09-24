¿Cómo Estará el Clima para Hoy 24 de Septiembre de 2025 en Nuevo León? Estas son las Temperatura

Un nuevo frente frío, el número 4 de la temporada, está ingresando por el norte de México. Su masa de aire frío chocará sobre el noreste del país con el ingreso de humedad del Golfo de México ocasionando lluvias que se extenderán a lo largo del fin de semana, reduciendo las temperaturas máximas por debajo de 30˚ y dominando los cielos nublados y lluviosos a partir del jueves 25 de septiembre. Las precipitaciones podrían iniciar desde a partir de la noche de este miércoles 24 de septiembre debido al avance del sistema frontal.

Mientras llega el frente frío número 4, la mañana de miércoles 24 de septiembre, Monterrey amaneció con cielo nublado y aceptable calidad del aire en 5 puntos de monitoreo, mientras que 10 estaciones marcaron buena calidad a las 07:00 horas. Para este día se espera que el cielo se encuentre nublado y la temperatura máxima se ubique cerca de 32˚ a 33˚ con alguna probabilidad de lluvia por la noche.

Los canales de baja presión seguirán muy activos sobre el territorio nacional provocando inestabilidad y lluvias sobre el noroeste, occidente, centro y sobre el sureste de México, acentuadas por el paso de la Onda Tropical número 34.

El huracán “Narda” se encuentra a 870 Km al suroeste de Los Cabos, Baja California Sur, con vientos de 165 Km/h y alejándose de la costa al oeste a 20 Km/h. En el Atlántico el huracán “Gabrielle” ha virado al oriente con vientos de 185 Km/h. 2 zonas de inestabilidad se encuentran cerca de Las Antillas comenzando a describir un cambio en la dirección al noroeste por lo que tampoco serán de incumbencia para México.

Las condiciones del tiempo están por cambiar significativamente para el noreste de México con la llegada del frente frío número 4, lo que puede contribuir a terminar el mes de septiembre con precipitaciones por arriba de los promedios históricos y muy buena captación en las presas de Nuevo León.

