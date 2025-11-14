¿Cómo Estará el Clima para Este Fin de Semana en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Monterrey se prepara para un fin de semana estable en cuanto al clima, con días mayormente soleados y temperaturas que irán desde frescas por la mañana hasta cálidas por la tarde. De acuerdo con el pronóstico, este viernes, sábado y domingo predominarán las condiciones de sol brumoso, sin probabilidad de lluvias y con un ambiente cómodo para actividades al aire libre.

Para este viernes 14 de noviembre, la ciudad amaneció con temperaturas cercanas a los 14°C, mientras que por la tarde se espera que el termómetro alcance los 28°C, generando un ambiente cálido pero agradable. Aunque el cielo permanecerá despejado, se recomienda llevar suéter ligero por la mañana, pues el contraste térmico será notable.

Noticia relacionada: Salvan Aeromozas a Pasajero con Convulsiones Durante Vuelo en Aeropuerto de Monterrey

Clima en fin de semana en Monterrey

El sábado las condiciones serán muy similares. La temperatura mínima rondará los 13°C, mientras que la máxima se mantendrá cerca de los 28°C. El cielo continuará con ligera bruma, típica de esta temporada, pero sin afectar la visibilidad. Será un día adecuado para actividades familiares, visitas a parques o eventos deportivos, con un clima estable y sin cambios abruptos.

Para el domingo, se espera un ligero incremento en las temperaturas. El día iniciará alrededor de los 15°C, pero por la tarde el termómetro podría subir hasta los 31°C, convirtiéndose en la jornada más calurosa del fin de semana. A pesar del calor, no se prevé humedad elevada, por lo que la sensación térmica será tolerable. El cielo permanecerá despejado, sin presencia de nubes importantes ni posibilidad de precipitaciones.

En general, Monterrey tendrá un fin de semana tranquilo en términos meteorológicos, sin frentes fríos ni eventos de inestabilidad. Se recomienda a la población mantenerse hidratada durante las horas de mayor calor y utilizar protección solar, especialmente el domingo.

Con este clima estable, la ciudad podrá disfrutar de unos días ideales antes del ingreso de nuevos sistemas de invierno en las próximas semanas.

Historias recomendadas: