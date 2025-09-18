¿Cómo Estará el Clima para Hoy 18 de Septiembre en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Este jueves 18 de septiembre amaneció con temperaturas agradables entre 22 y 24 grados Celsius, cielo nublado y buena calidad del aire en Monterrey y su zona metropolitana. Se espera que el resto del día se mantenga con nubosidad variable y posibilidad de chubascos aislados por la noche.

Aunque este miércoles se registraron algunas precipitaciones en zonas cercanas al Aeropuerto Internacional de Monterrey, no hubo reportes de lluvia en la zona urbana.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, continúan muy activos los canales de baja presión en el interior del país, así como la influencia de la Onda Tropical número 33 y una vaguada en altura al norte de Yucatán. Estos sistemas seguirán provocando lluvias en gran parte del territorio nacional.

Además, frente a la costa occidental del Pacífico, se localiza un sistema con 80% de potencial ciclónico, aunque se está alejando del país. No obstante, todos estos fenómenos mantienen un ambiente de inestabilidad atmosférica que se traduce en mayores probabilidades de lluvias.

En el océano Atlántico, la Tormenta Tropical “Gabrielle” se encuentra a 1,360 kilómetros al este de Las Antillas, desplazándose a 24 km/h y con vientos sostenidos de 85 km/h. Su trayectoria proyectada indica que virará hacia el norte en los próximos días.

Detrás de Gabrielle, se localiza una zona de inestabilidad con bajo potencial ciclónico, que se mantiene bajo vigilancia.

Se espera que la probabilidad de lluvia se mantenga superior al 40% este viernes, disminuya al 25% para el sábado y vuelva a incrementarse el martes y miércoles de la próxima semana. Además, se prevé la posible llegada de un nuevo frente frío que podría aumentar las precipitaciones en la región.

Presas de Nuevo León con buenos niveles

Las principales presas de Nuevo León presentan niveles positivos gracias a los escurrimientos recientes, a pesar de la disminución de lluvias en los últimos días:

La Boca: 106.6%

Cerro Prieto: 94.9%

El Cuchillo: 76.7%

El aporte constante de escurrimientos ha permitido que las presas mantengan e incluso incrementen su almacenamiento.

