¿Cómo Estará el Clima para Hoy 20 de Noviembre de 2025 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

Esta mañana la alta concentración de humedad en el ambiente marca hasta 95% en el aeropuerto, 98% en Contry y 99% en San Jerónimo, lo que provoca la presencia de neblina en algunos sectores. El aeropuerto reporta gotas ocasionales. Durante el resto del día, esta condición del cielo completamente nublado cambiará a medio nublado, ya que mucha de la humedad se integrará al medio ambiente.

Al amanecer, las temperaturas oscilan entre 19˚ y 21˚ en la zona metropolitana de Monterrey y se espera que alcancen máximas de 27˚ con cielo medio nublado por la tarde. Para mañana viernes se anticipa un día soleado con máximas alrededor de 30˚; luego, el sábado regresará el cielo nublado con probabilidad de precipitaciones y una máxima de 26˚. Para domingo y lunes, se prevén máximas de 28˚ a 29˚.

Noticia relacionada: Deja un Herido Pelea con Arma Blanca en Monterrey

Temperaturas para el resto de México

Hoy el Frente Frío número 15, impulsado por una vaguada polar, avanza por el sur de Baja California y Sonora con probabilidad de aguanieve o nieve en las sierras de Sonora y Chihuahua. Sobre los límites de Chihuahua y Coahuila, un canal de baja presión y una línea seca sobre Texas pueden generar viento moderado a fuerte. Por la noche, algunas tormentas fuertes podrían afectar el norte de Coahuila.

Para la próxima semana, se espera la llegada de un nuevo sistema frontal con lluvias para el miércoles y un nuevo descenso de temperatura, con mínimas cercanas a los 10˚ y máximas por debajo de 20˚.

Historias recomendadas: