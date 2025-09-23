¿Cómo Estará el Clima para Hoy 23 de Septiembre de 2025 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo
Entérate del pronóstico del clima en Nuevo León para este martes con el meteorólogo Mauro Morales
Esta mañana de martes 23 de septiembre, la zona metropolitana de Monterrey amaneció con temperaturas cercanas a los 25˚C, cielo nublado y buena calidad del aire. Durante la tarde se espera un cambio a cielo soleado, con máximas alrededor de 33˚C y mínimas probabilidades de lluvia.
A nivel nacional, los canales de baja presión continúan aportando humedad desde ambos litorales, mientras que el paso de la Onda Tropical No. 34 sobre la Península de Yucatán y el sureste del país provocará inestabilidad y lluvias en esa región.
¿Cómo afectará la Tormenta tropical "Narda"?
En el Pacífico, la tormenta tropical “Narda” se ubica a 415 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 110 km/h, muy cerca de alcanzar categoría de huracán. El fenómeno se desplaza hacia el oeste a 20 km/h y se espera que se mantenga como huracán durante los próximos días, alejándose gradualmente del territorio nacional.
Por otra parte, un frente frío ingresó al norte de Texas y Nuevo México. Se prevé que alcance la frontera de Chihuahua y Coahuila el miércoles y llegue a Nuevo León el jueves, generando lluvias intensas en Texas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas entre jueves y viernes, aunque podrían presentarse desde la tarde del miércoles.
En el Atlántico, el huracán “Gabrielle” y dos zonas de inestabilidad con potencial ciclónico permanecen activos, aunque muy alejados de México, por lo que no representan riesgo inmediato para el país.
