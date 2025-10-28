¿Cómo Estará el Clima para Este 18 de Octubre de en Nuevo León? Estas son las Temperatura

Esta mañana de martes 28 de octubre, Monterrey y su zona metropolitana registran algunos nublados, según reportan los aeropuertos. Las temperaturas se ubican entre 18˚C y 22˚C. La calidad del aire es mala en las estaciones de La Universidad y San Nicolás, aceptable en cuatro estaciones y buena en nueve puntos de monitoreo a las 7:00 a.m.

Para el resto del día, se esperan cielos soleados y máximas de 33˚C a 34˚C, con un incremento de calor previo a la llegada del Frente Frío número 11, que actualmente se extiende desde el norte de Baja California y se fortalece al norte de Nuevo México y Texas. Se prevé que alcance Nuevo León cerca de la medianoche, acompañado de viento y aumento de nublados. Aunque las probabilidades de lluvia son bajas, no se descartan precipitaciones para la mañana del miércoles.

La masa de aire frío que impulsa al frente generará un descenso significativo de temperaturas durante los próximos días. Para mañana, la máxima se espera en 21˚C, mientras que por la noche descenderá a 14˚C, con mínimas de 12˚C al amanecer del jueves.

En el Caribe, el huracán Melissa, catalogado como el 5º más intenso de la historia, alcanza vientos sostenidos de 295 km/h, acercándose a Jamaica. Se han reportado inundaciones, deslaves y marejada ciclónica, y se esperan daños catastróficos en Jamaica, así como posteriormente en Cuba y las islas Turcos y Caicos.

Este fenómeno es histórico debido a su rápida intensificación, con presión mínima de 896 milibares, superada solo por huracanes como Gilberto (1988) y Wilma (2005).

