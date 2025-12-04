¿Cómo Estará el Clima para Hoy 4 de Diciembre de 2025 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

El amanecer de este jueves 4 de diciembre en Monterrey y su zona metropolitana llegó acompañado de mala calidad del aire en ocho estaciones de monitoreo ambiental: Libramiento, San Bernabé, Escobedo, San Nicolás, La Universidad, Apodaca, Guadalupe y Juárez. Esto, tras una jornada previa con altos niveles de contaminación.

Las temperaturas al inicio del día rondaron los 16 grados, mientras que el cielo nublado adoptó una tonalidad rojiza que dejó postales llamativas, pese a las condiciones ambientales adversas.

Para el resto del jueves, las temperaturas máximas ascenderán a los 23 grados, con cielo mayormente nublado y una probabilidad de lluvia del 9%, principalmente hacia la medianoche.

Pronóstico del Clima con Areli Hernández 4 de Diciembre de 2025

La llegada del Frente Frío número 18, junto con una vaguada en el noroeste del país y la corriente en chorro, favorecerá condiciones para nevadas en zonas serranas de Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua.

La masa de aire frío avanzará hacia el noreste durante las próximas 24 a 36 horas, por lo que para este viernes en Monterrey se esperan mínimas de 11 grados y máximas de 17, además de probabilidades de precipitación.

Fin de semana más estable

Durante el fin de semana, las condiciones mejorarán. El sábado se prevé cielo medio nublado con una máxima de 23 grados, mientras que el domingo dominará el sol con temperaturas que podrían llegar a 27 grados, generando un ambiente más agradable para cerrar la primera semana de diciembre.

En lo que va de la semana, Monterrey ha experimentado cambios constantes: variaciones de temperatura, incremento en probabilidades de lluvia y modificaciones en el estado del cielo. Estas condiciones continuarán mientras la región avanza hacia el inicio del invierno.

