¿Cómo Estará el Clima para Este Fin de Semana en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Este viernes 19 de septiembre, el estado de Nuevo León registrará una jornada marcada por cielos mayormente nublados y un ambiente cálido durante las primeras horas de la tarde, aunque se prevé la llegada de lluvias en algunas zonas conforme avance el día, especialmente en el área metropolitana de Monterrey.

De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, se espera que las temperaturas máximas oscilen entre los 27 y 28 grados Celsius, con condiciones mayormente nubladas desde el mediodía hasta alrededor de las 5 de la tarde. A partir de ese momento, las lluvias harán presencia, acompañadas de un ligero descenso en la temperatura.

Alrededor de las 17:00 horas, el pronóstico indica probabilidad de lluvia en distintas regiones del estado, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones si va a salir, especialmente en zonas donde suele haber acumulación de agua o tránsito lento. La temperatura en ese horario bajará ligeramente a 26‑27 °C, con ambiente húmedo.

Para la noche, las condiciones mejorarán gradualmente. Se prevé que el cielo comience a despejarse desde las 19:00 horas, y la temperatura descenderá a valores entre 22 y 24 grados Celsius, con ambiente fresco y más estable para quienes planean actividades nocturnas o traslados.

¿Qué esperar para las próximas horas en Nuevo León?

Más tarde, entre las 7:00 y las 9:00 p.m., el cielo estará parcialmente nublado y el ambiente se tornará más fresco. A partir de las 10:00 p.m., las condiciones mejorarán con un cielo mayormente despejado y temperaturas descendiendo a los 22 o 23 grados.

Las autoridades locales recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil ante cualquier cambio repentino en el clima.

