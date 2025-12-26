Vuelca Camioneta y Conductor Huye en Cruce de Díaz Ordaz y Antonio L. Rodríguez en Monterrey

La imprudencia al volante y la aparente distracción del conductor provocaron un accidente que terminó en una volcadura la mañana de este viernes 26 de diciembre en el poniente de Monterrey, generando un intenso caos vial en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

El percance se registró en el cruce del bulevar Antonio L. Rodríguez y el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, donde una camioneta con caja perdió el control de la circulación. De acuerdo con los primeros informes, la unidad era conducida aparentemente a exceso de velocidad, lo que ocasionó que el conductor se impactara contra varios postes de concreto y terminara volcado.

Tras el impacto, la camioneta quedó volcada y atravesada en los carriles de circulación, bloqueando parcialmente el paso de los vehículos que transitaban por la zona. La posición en la que quedó la unidad agravó la situación vial, ya que se trata de un cruce estratégico que conecta importantes arterias del poniente de Monterrey.

Luego del reporte al número de emergencias, elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron de inmediato al sitio para valorar la situación y descartar riesgos adicionales. Al arribar, las autoridades localizaron únicamente el vehículo siniestrado, confirmando que el conductor no se encontraba en el lugar, ya que presuntamente huyó tras el accidente.

A pesar de lo aparatoso del percance, las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, la ausencia del conductor generó que se iniciaran las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

Tráfico afectado por más de una hora

Debido a la volcadura y a las labores realizadas por las diferentes corporaciones de auxilio y seguridad, el tráfico en la zona se vio severamente afectado. Las filas de vehículos se extendieron rápidamente sobre el bulevar Díaz Ordaz y el cruce con Antonio L. Rodríguez, alcanzando incluso accesos provenientes de la autopista a Saltillo, lo que ocasionó retrasos significativos para los automovilistas.

El sitio quedó bajo resguardo de elementos de Tránsito de Monterrey, quienes realizaron el levantamiento del parte correspondiente y coordinaron el arribo de una grúa. Tras aproximadamente una hora de maniobras, la camioneta fue retirada, permitiendo la liberación de la vialidad y el restablecimiento gradual del flujo vehicular.

