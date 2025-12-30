Realizan Cateos Simultáneos por Narcomenudeo en Colonias de Guadalupe, Nuevo León

Durante la tarde de este martes 30 de diciembre, agentes ministeriales desplegaron un operativo en al menos dos domicilios ubicados en las colonias Benito Juárez y Xochimilco. Uno de los cateos se efectuó en la calle Cerezo, en un sector conocido como “El Pozo”, mientras que el segundo tuvo lugar en la calle Lago de Chapala, casi en su cruce con la avenida Vaquerías, en el municipio de Guadalupe.

Video: Catean Casa por Presunta Venta de Droga en Guadalupe

En el punto de la colonia Xochimilco se observó la salida de aproximadamente una decena de unidades oficiales, entre ellas vehículos de la Agencia Estatal de Investigaciones, Guardia Nacional y Fuerza Civil. Al operativo también se sumaron elementos de la unidad canina, quienes apoyaron en la revisión del inmueble intervenido.

Noticia relacionada: Roban Más de Un Millón de Pesos en Joyería en el Centro de Monterrey

De acuerdo con vecinos del sector, la presencia de las autoridades se prolongó alrededor de una hora, tiempo durante el cual se realizaron inspecciones exhaustivas al interior del domicilio. Posteriormente, los agentes comenzaron a retirarse del lugar tras concluir las diligencias correspondientes.

Realizan autoridades más cateos

Las autoridades señalaron que estos cateos forman parte de una serie de acciones que se han intensificado desde el inicio de la semana en distintos puntos del área metropolitana. Tan solo el día anterior, se llevaron a cabo al menos cuatro cateos en municipios como Monterrey y Escobedo, como parte de la misma línea de investigación.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre personas detenidas ni el aseguramiento de sustancias ilícitas, aunque se indicó que los resultados oficiales de estas intervenciones serán dados a conocer una vez concluidas las investigaciones.

Las autoridades reiteraron que continuarán con operativos similares en distintos municipios de Nuevo León, con el objetivo de combatir delitos relacionados con la venta y distribución de droga a pequeña escala.

Historias recomendadas: