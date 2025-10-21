Reportan Tres Personas Lesionadas Tras Incendio en Bodega en Santa Catarina, Nuevo León

Elementos de seguridad confirmaron que al menos 3 personas resultaron lesionadas luego de que se originara un incendio al interior de una bodega utilizada como taller mecánico en la colonia Jardines de Santa Catarina, Nuevo León.

Los rescatistas de Protección Civil de Nuevo León informaron que son tres personas las que resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que fueron trasladadas de inmediato hasta un hospital cercano para ser valorados y atendidos por médicos.

Hasta el momento se desconoce la identidad del las personas que sufrieron quemaduras y que se intoxicaron con el humo producido por las llamas. Se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre el estado de salud de las tres víctimas. Elementos de rescate pidieron a vecinos evacuar esta área para evitar más accidentes.

Incendio en Santa Catarina consume casas y carros

En el incendio también hubo afectaciones en pertenencias como automóviles y viviendas, luego de que la bodega utilizada como taller mecánico ardiera en llamas. De acuerdo con el reporte, al menos 16 casas y 14 vehículos resultaron dañados por la magnitud del siniestro, que rápidamente se propagó y alcanzó varios automóviles estacionados en la zona.

Imágenes captadas por el dron de N+ Monterrey mostraron cómo algunos vehículos explotaron debido a la reacción del combustible con el fuego, dejando las estructuras completamente calcinadas. Aunque no se reportó el derrumbe de inmuebles, Protección Civil de Nuevo León realizará una inspección para determinar si las viviendas afectadas pueden seguir habitadas o deberán ser demolidas por los daños estructurales.

