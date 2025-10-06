Rescatan a Albañil Tras Caer en Zanja en una Construcción en San Pedro, Nuevo León

La mañana de este lunes 6 de octubre, un hombre que laboraba como albañil resultó lesionado tras caer desde una altura aproximada de cinco metros dentro de una obra en construcción ubicada en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

El trabajador, de aproximadamente 55 años de edad, realizaba labores en una zanja cuando perdió el equilibrio y cayó desde una escalera, golpeándose contra el suelo. Sus compañeros, al percatarse del accidente, solicitaron apoyo inmediato a los servicios de emergencia.

Este accidente generó movilización de elementos de Protección Civil de Nuevo León y del municipio, quienes acudieron de inmediato al llamado de auxilio. El despliegue se registró en el cruce de las calles Cenizo y Clavel, en la colonia Los Colorines, donde se localiza el sitio de construcción.

Debido a la profundidad del sitio, el personal de Protección Civil de Nuevo León tuvo que implementar maniobras especiales para sacar al hombre de manera segura, utilizando cuerdas y camillas rígidas. Una vez rescatado, el lesionado fue estabilizado por paramédicos, quienes determinaron que presentaba múltiples golpes y posibles fracturas en las costillas, por lo que fue trasladado al Hospital General de Zona 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Clausuran construcción en San Pedro tras accidente de albañil

Autoridades municipales informaron que, tras el incidente, la obra fue clausurada temporalmente por Protección Civil de San Pedro hasta que los encargados acrediten el cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias para evitar otro accidente; además, se revisará si la empresa constructora contaba con los permisos correspondientes y si cumplía con las normas de protección laboral.

Vecinos de la zona mencionaron que los trabajos en el sitio se realizaban desde hace varias semanas y expresaron su preocupación por las condiciones de seguridad, señalando que no es la primera vez que observan situaciones de riesgo durante las labores de construcción.

