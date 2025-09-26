Rescatan a Menor de 11 Años de Corriente de Agua en Santa Catarina, Nuevo León

Un menor de 11 años fue rescatado por elementos de Jaguares luego de ser arrastrado por la corriente de agua en la Colonia Provivienda del Poniente, segundo sector en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Los hechos ocurrieron durante las intensas lluvias registradas el jueves 25 de septiembre, cuando los elementos de rescate y auxilio del Protección Civil Jaguares se encontraban en la zona realizando un cierre vial preventivo debido a la creciente de agua por lluvias que se presentaron en distintos puntos del área metropolitana.

Los rescatistas escucharon a lo lejos gritos un niño que estaba siendo arrastrado por la corriente hasta la calle Santa María de la Rivera. Uno de los integrantes del Grupo Jaguares no dudó en lanzarse al agua para intentar salvar la vida del menor y ponerlo a salvo, evitando que sufriera lesiones de gravedad o que la corriente lo arrastrara a una zona de mayor riesgo.

De acuerdo con los reportes de Protección Civil, el niño se encontraba momentos antes jugando junto con otro menor entre las calles San Humberto y Cooperativa de la Unión, en el segundo sector de la Colonia Provivienda del Poniente. Durante el juego, perdió el equilibrio y cayó a la corriente siendo arrastrado por la fuerza del agua a lo largo de varias cuadras.

La corriente lo llevó hasta la calle Santa María de la Rivera, donde finalmente uno de los elementos de Jaguares logró interceptarlo y rescatarlo. El menor no presentó heridas graves.

Se salvan de ser arrastrados por la corriente en Monterrey

Un hecho similar se presento en el municipio de Santiago cuando cuatro adultos fueron sorprendidos por la corriente al intentar cruzar una zona inundada la tarde de jueves 25 de septiembre cuando una camioneta tipo van quedó atrapada en la corriente que baja desde el Cerro de la Silla por el Antiguo Camino a Villa de Santiago. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, en la unidad viajaban al menos cuatro pasajeros, quienes lograron salir a tiempo del vehículo y evitaron ser arrastrados por la corriente.

Las imágenes muestran el momento en que los ocupantes abandonan la camioneta y se ponen a salvo, mientras que la corriente crecía rápidamente alrededor de la unidad en el municipio de Santiago, Nuevo León

