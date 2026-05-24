Rescatan a Senderista tras Lesionarse en el Cerro de la Mota en García, Nuevo León

Un hombre de 56 años de edad fue salvado por rescatistas luego de fracturarse una extremidad cuando intentaba subir el Cerro de la Mota, en el municipio de García, Nuevo León. Este hecho se registró durante la mañana de este domingo 24 de mayo, generando el despliegue de diversas autoridades.

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Fueron elementos de Protección Civil de García y del estado quienes atendieron este reporte, por lo que de inmediato se comenzó con las labores necesarias para poder bajar al hombre herido. Para esta movilización fue necesario utilizar el helicóptero de esta corporación para poder trasladar al sujeto lesionado.

Luego de localizar a la persona, rescatistas inmovilizaron al hombre para evitar que presentara una fractura mayor. El sujeto fue llevado a un terreno plano donde el helicóptero aterrizó para poder trasladarlo en una ambulancia del municipio de García hasta a un hospital cercano.

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Minutos después de este rescate, autoridades confirmaron que el hombre fue llevado hasta la Clínica Municipal Monterrey, lugar donde paramédicos mencionaron que la persona rescatada presentaba una probable fractura en la extremidad inferior izquierda, por lo que será valorado por especialistas.

Hasta el momento el sujeto rescatado no ha sido identificado, por lo que se espera que sea durante las próximas cuando se revelen más detalles sobre este caso. Los rescatistas pidieron a los ciudadanos realizar las actividades de excursión en compañía de una persona con experiencia, así como vestir ropa y tenis adecuados para este tipo de actividades y así evitar posibles problemas.

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