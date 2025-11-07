Asaltan y Golpean a Mujer en San Nicolás; Ladrones Huyen con 150 Mil Pesos y 10 Mil en Joyas

Un asalto se registró la tarde de este viernes 7 de noviembre en el centro del municipio de San Nicolás de los Garza, donde tres hombres armados asaltaron en un negocio familiar dedicado al procesamiento de alimentos, agrediendo a una mujer y despojándola de dinero y joyas.

El asalto ocurrió en una casa de la calle Ignacio Rayón, lo que provocó un intenso despliegue de seguridad por parte de policías del municipio de San Nicolás y agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia.

De acuerdo con las autoridades, los ladrones se llevaron 150 mil pesos en efectivo y 10 mil en joyería antes de darse a la fuga.

Golpean y amenazaron a mujer en San Nicolás de los Garza

Testigos relataron que una mujer se encontraba fuera del establecimiento cuando fue interceptada por uno de los hombres armados, quien la empujó, golpeó y obligó a ingresar al local. Una vez dentro, los agresores exigieron el dinero y las joyas, amenazándola con un arma. En el interior se encontraba otra mujer, a quien también sometieron y amarraron con cinchos en las piernas dentro de una oficina.

Los delincuentes aprovecharon para vaciar el negocio y escapar con el dinero. La mujer que fue agredida desde el exterior sufrió golpes en la cabeza, presuntamente propinados con la cacha del arma. Elementos de emergencia acudieron al sitio para brindarle atención médica.

Tras el asalto, los tres sujetos escaparon a bordo de una camioneta blanca, lo que desató un operativo por parte de las autoridades.

El C4 de San Nicolás rastrea las placas del vehículo mediante las cámaras de vigilancia, mientras agentes ministeriales recaban evidencias y testimonios en el lugar. Las investigaciones continúan para dar con los responsables de este asalto.

Con información de Porfirio Medellín / Noticias N+

