Secundaria Cancela Clases por Peleas entre Alumnos e Inseguridad

En la secundaria 3 Gustavo Garza Guajardo de Monterrey, turno vespertino, parece ser que los directivos y maestros se asustaron por las peleas de los menores y por el incremento en la inseguridad en la colonia El Jaral y simplemente huyeron.

O al menos esa es la duda que tienen decenas de madres de familia, a quienes en noviembre del año pasado simplemente les avisaron que ya no tendrían clases presenciales...

Asistieron un lunes, los regresaron y al siguiente día empezaron a mandar mensajes que no habría clases presenciales, que sería en línea, pero pues nada más nos dijeron que hasta nuevo aviso, pasaron dos semanas y no han dicho por qué.

Las autoridades educativas posiblemente no pensaron o no les importó que alrededor de 800 estudiantes de esta secundaria están perdiendo totalmente el ciclo escolar, pues pocos se conectan en línea por falta de recursos o interés, además de que algunos maestros no se reportan.

En diciembre, la subdirectora del plantel intentó explicar a las madres por qué tomaron la decisión de cerrar la escuela, y solo les indicó, no muy convincente, que no cuentan con suficientes profesores para todas las materias.

Esto no convenció a las las madres, quienes la última versión que escucharon de un maestro fue que habrían dejado de acudir a clases por cuestiones de seguridad...

Pues muy mal porque ya va para la prepa y esta situación está afectando su rendimiento académico, no tenemos respuesta alguna, dicen que en línea, mi hijo se conecta, pero no hay nadie, no hay maestro, se queda en círculo, yo he mandado correos a la Secretaría de Educación para decirles de este problema.

