Funcionaria del Bienestar Tamaulipas Resulta Lesionada en Choque en Linares, Nuevo León

La tarde de este viernes 26 de diciembre se registró un fuerte accidente automovilístico donde se reportó que una funcionaria del estado de Tamaulipas resultó lesionada. Este percance se registró en el kilómetro de la Carretera Nacional en el municipio de Linares, Nuevo León.

Fueron automovilistas quienes reportaron a las autoridades este accidente donde una camioneta en color gris volcó a un costado de la Carretera Nacional. Hasta este punto llegaron Bomberos de Linares para auxiliar a las personas que se encontraban al interior del vehículo.

Luego de liberar a las personas y brindarles atención médica, bomberos confirmaron que una de las afectadas se trataría de una funcionaria de la Secretaría de Bienestar en Tamaulipas, quien fue identificada como Silvia Casas. La afectada fue trasladada hasta un hospital en Linares.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la funcionara, por lo que se espera que en los próximos días se den más detalles sobre este caso. A horas del percance, la Secretaría de Bienestar de Tamaulipas no ha dado un comunicado respecto a este hecho donde una de sus funcionarias resultó con diversas heridas.

Otro accidente automovilístico registrado este viernes 26 de diciembre en Nuevo León ocurrió en el municipio de Monterrey, cuando un conductor que circulaba por el bulevar Antonio L. Rodríguez y bulevar Gustavo Díaz Ordaz volcó su camioneta y posteriormente huyó del lugar.

Fueron elementos de Protección Civil de Nuevo León quienes atendieron este caso. Al llegar al lugar del accidente, rescatistas encontraron la camioneta volcada completamente destruida y al realizar una revisión se percataron de que el conductor responsable había abandonado el vehículo siniestrado.

