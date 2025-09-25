Sismo de Magnitud 3.7 se registra en Linares, Nuevo León

La mañana de este Jueves 25 de septiembre, se registró un sismo de magnitud 3.7 con epicentro a 72 Km al SUROESTE del municipio de Linares, en el estado de Nuevo León, según el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN) Se registró alrededor de las 6:04 de la mañana de este Jueves 25 de Septiembre.

Video: Reportan Sismo Magnitud 3.7 en Linares, Nuevo León

Latitud y Longitud : 24.630, -100.231 Profundidad: 10. 0 KM.

¿Cuándo fue el último sismo que se registró en Nuevo León?

Recientemente, un sismo de magnitud 4.6 sorprendió a los habitantes del Área Metropolitana de Monterrey y sus alrededores. El temblor se registró la noche del pasado 11 de mayo de 2025, a las 19:29 horas con epicentro en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, a 18 kilómetros al noreste de la localidad, con una profundidad de 5 kilómetros.

El sismo fue percibido a simple vista en los municipios de San Pedro, Apodaca, San Nicolás, Escobedo, Monterrey, Juárez, Guadalupe, y Cadereyta, donde cámaras de seguridad captaron en video el movimiento que ocasionó el temblor en Nuevo León, un estado donde los sismos no se registran de manera frecuente.

Sin embargo nuevamente se registró el movimiento la mañana de este jueves 25 de septiembre a una profundidad de 3.7 km en el municipio de Linares, Nuevo León.

Noticia en desarrollo/

