Tráiler Choca Contra Tren al Intentar Ganarle el Paso en Santa Catarina, Nuevo León

La tarde de este viernes 19 de septiembre, un tráiler terminó impactado por un tren luego de que este vehículo de carga intentara ganarle el paso. Este accidente ocurrió en un cruce ferroviario en la calle Pioneros de Rochdale en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Noticia relacionada: Muere Mujer en Choque Frontal contra Tráiler en Carretera Cadereyta-Allende, en Nuevo León

El percance ocurrió cuando el chofer del tráiler que transportaba material para construcción circulaba por Pioneros de Rochdale y al percatarse de que el tren estaba por acercarse hasta este punto, intentó ganarle el paso y fue impactado por la locomotora.

De inmediato arribaron hasta este punto elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes confirmaron que el chofer del vehículo de transporte resultó ileso. A este lugar también llegaron tránsitos municipales, los cuales cerraron el paso de vehículos en la calle Pioneros de Rochdale para resguardar y limpiar la zona.

Momentos después, llegaron trabajadores de la empresa dueña del tráiler que fue chocado para comenzar con el retiro del material que era transportado y de esta forma dejar limpia la zona para que pudiera se abierta a los automovilistas. Se espera que en las próximas horas la vialidad vuelva a la normalidad.

Video: Intenta Ganarle El Paso al Tren y Choca Ferrocarril a Tráiler en Santa Catarina

Mujer muere durante choque entre tráiler y un auto en la carretera Cadereyta-Allende

Otro accidente vial sucedió durante la mañana de este viernes 19 de septiembre, cuando una mujer perdió la vida al ser chocada por un tráiler en el municipio de Cadereyta, Nuevo León. El hombre que conducía el vehículo pesado quedó con lesiones las cuales fueron atendidas en el sitio.

Este percance ocurrió justo en la carretera Cadereyta-Allende a la altura de la colonia Las Palmas, donde la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detuvo al conductor del tráiler para ponerlo a disposición de las autoridades hasta que se aclare como sucedió este accidente.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

DAGM