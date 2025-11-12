Tres Personas Caen Desde Más de 10 Metros de Altura Tras Accidente en Cadereyta, Nuevo León

Tres personas que viajaban en un automóvil resultaron lesionadas después de sufrir una volcadura y posterior caída en el Libramiento Alfonso Martínez, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León. Según testigos, el conductor de la unidad de color rojo perdió el control del volante, lo que provocó que el vehículo saliera de la vía y terminara volcado a un costado de un arroyo ubicado a la altura de la colonia Salinas de Gortari.

Tras recibir el reporte del accidente, al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Cadereyta, quienes brindaron atención inmediata a los afectados. Las labores de rescate se extendieron por varios minutos, ya que las personas quedaron atrapadas dentro del vehículo y tuvieron que ser liberadas con equipo especializado.

La corporación de rescate informó que dos de los lesionados fueron trasladados a la clínica número 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras que un tercer herido fue llevado al Hospital General del municipio de Juárez.

Exceso de velocidad, posible causa del accidente en Cadereyta, Nuevo León

De acuerdo con los primeros reportes, el exceso de velocidad habría sido el factor principal que ocasionó la volcadura. El incidente mantuvo cerrados varios carriles del libramiento debido a las maniobras realizadas para retirar el automóvil siniestrado. Las tres personas que viajaban en el vehículo sobrevivieron a una caída de más de diez metros de altura.

El automóvil no cayó directamente en la corriente del arroyo, sino a un costado, lo que evitó un accidente mayor. Aunque las víctimas resultaron con múltiples golpes y lesiones en diferentes partes del cuerpo, todas se encuentran con vida. Las autoridades destacaron la rápida intervención de los cuerpos de auxilio.

El accidente en Cadereyta dejó daños materiales considerables y tres personas lesionadas, pero ninguna pérdida humana. Las autoridades exhortaron a los conductores a respetar los límites de velocidad y mantener precaución al circular por esta vía.

Con información de Porfirio Medellín / Noticias N+

