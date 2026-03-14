Choque contra Plataforma de Tráiler Deja Un Muerto y Tres Heridos en Apodaca, Nuevo León

Una camioneta en la que viajaban cuatro personas se estrelló contra la plataforma de un tráiler, lo que provocó la muerte de su copiloto, en la carretera Mezquital Santa Rosa, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

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El accidente fue reportado después de la medianoche del sábado 14 de marzo en la colonia Corinto, sector Olimpo. De acuerdo con lo revelado por una fuente de Tránsito, la camioneta presuntamente circulaba a exceso de velocidad y su conductor no se percató de que el tráiler con doble remolque apenas estaba ingresando a una empresa.

El conductor del vehículo particular intentó maniobrar el volante para esquivar la unidad de carga pesada, pero no logró hacerlo a tiempo, por lo que, terminó impactándose. El choque se concentró en el área del copiloto, dejando sin vida y de manera instantánea a su tripulante.

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Quedan tres heridos en choque contra tráiler

Las otras tres personas que viajaban a bordo, entre ellos el conductor de la camioneta, resultaron lesionados y fueron atendidos de manera inmediata por paramédicos y elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes arribaron al sitio luego de recibir el reporte del accidente en la carretera Mezquital Santa Rosa.

La zona fue resguardada por varias horas por parte de agentes de vialidad, quienes esperaron el arribo de las autoridades para comenzar con las investigaciones del hecho que dejó como saldo una persona sin vida y tres lesionadas en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Hasta el momento, no han compartido la identidad de las víctimas.

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Con información de Porfirio Medellín | N+

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