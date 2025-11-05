Vecinos Bloquean Carretera en El Carmen por Presunta Contaminación de Carbonera

Vecinos del municipio de El Carmen, Nuevo León, bloquearon este miércoles ambos sentidos de la carretera Monterrey–Castaños, a la altura de la comunidad El Jaral, para exigir la intervención de las autoridades ante la contaminación generada presuntamente por una empresa carbonera instalada en la zona.

De acuerdo con los manifestantes, los olores y la presencia constante de polvo negro proveniente de la planta han afectado su salud y la de sus familias, principalmente de niños y adultos mayores. Algunos vecinos portaban pancartas con mensajes exigiendo atender de inmediato la problemática.

Noticia relacionada: Madres Denuncian Riesgo por Techo a Punto de Caer en Juárez

Video: Protestan Vecinos Contra Empresa Contaminante en El Carmen

Vecinos piden solución ante contaminación

Otros habitantes coincidieron en que la situación se ha vuelto insoportable, pues la contaminación se percibe a todas horas del día y ha afectado también a animales domésticos.

Estamos cansados porque los olores son muy fuertes y nos están enfermando

Vanessa Rodríguez

La protesta provocó un importante caos vial en la zona, con largas filas de automóviles particulares, tráileres y unidades de transporte público que quedaron varados mientras los vecinos impedían el paso. Aunque algunos automovilistas manifestaron su molestia, los inconformes advirtieron que no se retirarán hasta que reciban una respuesta formal de las autoridades municipales y ambientales.

Los habitantes de El Jaral afirmaron que no buscan confrontación, sino una solución definitiva que garantice un entorno más limpio y seguro para sus familias. Hasta el momento, no se ha reportado la presencia de representantes del municipio en el lugar.

Historias recomendadas: