Volcadura y Choque Múltiple Movilizan a Cuerpos de Auxilio en Guadalupe

Un accidente vial en el que participaron tres vehículos y una volcadura provocó la movilización de cuerpos de emergencia la tarde de este sábado 23 de mayo en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el percance se registró alrededor de las 15:21 horas en el cruce de las avenidas Pablo Livas y Eloy Cavazos, a la altura del Parque La Pastora.

Al llegar al lugar, elementos de rescate localizaron tres vehículos involucrados, entre ellos un compacto que terminó volcado sobre la vialidad. Personal de Tránsito municipal ya se encontraba abanderando la zona para prevenir otros incidentes.

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Paramédicos de Cruz Verde Guadalupe atendieron a Roberto Efraín Pérez Peña, de 39 años, quien presentó una laceración en el antebrazo izquierdo y una herida en la palma de la mano. Su estado de salud fue reportado como estable.

Reportan estables a otros pasajeros

En otro de los vehículos, viajaban Salvador Antonio Aguirre Puente, de 31 años; Prisma Nayeli García del Bosque, de 32; y una menor de 4 años. Todos fueron valorados en el lugar y se reportaron estables.

Asimismo, en otro viajaban dos adultos y un menor de 3 años, quienes también fueron revisados por paramédicos sin requerir traslado a un hospital.

Tras el accidente, personal de emergencia utilizó material absorbente debido a un derrame de aceite sobre la avenida Pablo Livas. Luego de las maniobras para retirar las unidades, la circulación fue reabierta.

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