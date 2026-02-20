Vuelca Pipa con 40 Mil Litros de Diésel tras Choque con Tren en Escobedo, Nuevo León

Protección Civil de Nuevo León, acudió al reporte de un accidente ferroviario en el que participó una pipa que transportaba diésel, registrándose el derrame del combustible. Tras recibir el llamado de auxilio, los cuerpos de emergencia se movilizaron al sitio para evaluar la situación y descartar riesgos adicionales.

Al arribar al lugar, las autoridades localizaron un camión auto tanque que transportaba 40 mil litros de combustible. La unidad volcó luego de tener un percance con el tren, lo que provocó el derrame total del diésel. El combustible quedó esparcido sobre un área aproximada de entre 30 y 40 metros a un costado de las vías férreas y de la calle cercana.

Video: Tráiler con Diésel Intentar Ganarle el Paso al Tren y es Embestido en Escobedo Nuevo León

De acuerdo con el reporte oficial, el derrame quedó sobre la tierra, por lo que se procedió a evaluar posibles riesgos para la población y el entorno. Tras la inspección correspondiente, se descartaron riesgos adicionales en la zona, permitiendo que la unidad de emergencia reanudara operaciones una vez controlada la situación.

Información en desarrollo...