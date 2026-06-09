Hay Cierres en Carreteras de México Hoy 9 de Junio 2026: Lista de Autopistas con Bloqueos

Conoce aquí cuáles son las carreteras con cierres viales por accidentes o manifestaciones este martes

Manifestantes en la caseta Sánchez Magallanes de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, en Tabasco. Foto: X @GN_CarreterasManifestantes en la caseta Sánchez Magallanes de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, en Tabasco. Foto: X @GN_Carreteras

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Atención conductores: Hoy 9 de junio, varias carreteras de México tienen cierres por accidentes y manifestaciones. Consulta rutas alternas y evita retrasos en tus traslados.

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