Hay Cierres en Carreteras de México Hoy 9 de Junio 2026: Lista de Autopistas con Bloqueos

Varias carreteras y autopistas de México registran cierres a la circulación hoy, 9 de junio de 2026, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN).

Por ello, aquí te decimos en dónde hay cierres carreteros, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.

Y es que diariamente, accidentes, manifestaciones o situaciones climáticas generan complicaciones viales en la red carretera del país. En N+ te mantenemos informado sobre la situación en las autopistas del país.

Lista de carreteras afectadas hoy

De acuerdo con el informe de Capufe y la GN en redes sociales, estas son las vialidades con cierres o bloqueos este martes:

04:23 horas: En Campeche, cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km 058+500, de la carretera Campeche-Mérida. Ruta alterna: Blvd. Juan Pacheco Torres.

05:36 horas: En Oaxaca, cierre parcial de circulación por deslaves y obstrucción de la vía por rocas cerca del km 164+500, de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca.

06:46 horas: En Toluca, cierre parcial de circulación por accidente en el km 018+000, de la carretera Toluca-Palmillas.

06:53 horas: En Campeche, restablecimiento de la circulación tras presencia de personas cerca del km 058+500, de la carretera Campeche-Mérida.

07:07 horas: En Tabasco, presencia de personas en el km 070+100, de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altura de la caseta de cobro Sánchez Magallanes.

07:42 horas: En Sinaloa, presencia de personas en el km 019+300, de la carretera Culiacán-Los Mochis, a la altura de la Caseta de Cobro No. 10 Puente Culiacán.

08:11 horas: Reducción de carriles en la autopista México-Querétaro, km 39, dirección CDMX, por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camión y automóviles.

08:26 horas: En la autopista Entronque Ciudad Cuauhtémoc–Osiris, en la Plaza de Cobro Zacatecas, presencia de manifestantes en ambos sentidos, sin cierre a la circulación.

08:47 horas: Presencia de manifestantes en la autopista Tehuacán-Oaxaca, en la Plaza de Cobro Huitzo, sin cierre a la circulación.



SPB