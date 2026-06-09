Sheinbaum Llama a Manifestaciones Pacíficas y Garantiza Inauguración del Mundial 2026

La presidenta de México pide que cualquier manifestación que se realice se haga de manera pacífica

Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional. Foto: Presidencia de la RepúblicaClaudia Sheinbaum en conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional. Foto: Presidencia de la República

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Sheinbaum asegura que el Mundial 2026 se disfrutará sin problemas y llama a la paz en manifestaciones. ¿Cómo ves el panorama en México?

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