Sheinbaum Llama a Manifestaciones Pacíficas y Garantiza Inauguración del Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a que cualquier manifestación que se realice en el marco del Mundial 2026 se lleve a cabo de manera pacífica.

“En primer lugar la responsabilidad de la presidenta es hacer un llamado a que cualquier manifestación sea pacífica; y lo hago de manera muy responsable, a todos”.

Así lo expresó hoy, 9 de junio de 2026, durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

La mandataria mexicana hizo referencia a personas y presuntos grupos radicales, pues dijo que está bien que estén en desacuerdo, pero no se puede llamar a la violencia.

Sheinbaum ve provocación

Sheinbaum Pardo expresó que es un tema muy importante para el pueblo de México y para los visitantes, y consideró que “sí hay una provocación para mostrar que hay caos en México, y eso no es cierto, está montado”.

Ante esta situación, abundó que lo que debe hacer el Gobierno es actuar de manera muy responsable, tanto para los mexicanos como para los visitantes internacionales.

“Mañana se conmemora el 10 de junio, el aniversario de un acto represivo del Estado en 1971, cuando era presidente Echeverría, que contrató paramilitares, los llamados ‘halcones’, para golpear estudiantes, asesinarlos”, recordó.

Por lo que cuestionó: “¿No les parece extraño que lo que están llamando casi casi ellos es: reprímanos; para mostrar supuestamente que nuestro Gobierno es igual al de 1971, pues no, no vamos a reprimir”.

“El Mundial se va a disfrutar”

De tal manera, la titular del Ejecutivo federal garantizó la inauguración del Mundial de Futbol y que el Gobierno no caerá en ningún tipo de provocación.

“Vamos a actuar de manera muy responsable y se garantiza la inauguración, está garantizada, no hay problema y no vamos a caer en ninguna provocación (…) Vamos a estar de manera muy responsable informando, avisando, y que la gente sepa esta situación, y el Mundial se va a disfrutar igual”.

A los turistas que quieran ingresar a la Plaza de la Constitución y tengan problemas para ello, comentó que las vallas en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México son para evitar enfrentamientos con policías y para mantener la seguridad.

“Lamentamos que esta situación esté ocurriendo, pero es una situación en donde quiere hacerse parecer que en México tenemos una ebullición social muy grande, y eso no es verdad, no es así”, agregó.

Finalmente, consideró que quien esté convocando a la violencia, sea responsable de sus palabras. Además, recordó que ayer se aseguraron artefectos explosivos en un vehículo que buscaba ingresar a la CDMX.

La policía capitalina, dijo, hizo muy bien trabajo en coordinación con instituciones; "los extremos se juntan y quieren dar una idea de que hay caos justo en un evento que tenemos preparando desde hace mucho".

SPB