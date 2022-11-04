Accidente en la México-Querétaro Deja al Menos Dos Muertos

Según fuentes oficiales es posible que aumente el número de decesos y heridos, además de vehículos siniestrados e incendiados. Los equipos de rescate siguen trabajando en la zona

Reportan 21 lesionados por accidente en la autopista México-QuerétaroLa carambola ocurrió en la carretera federal km 57, a la altura del municipio de San Juan del Río. Foto: EFE
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