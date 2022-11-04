Accidente en la México-Querétaro Deja al Menos Dos Muertos

Al menos dos muertos, 21 lesionados, de los cuales siete fueron trasladados a hospitales, y una decena de vehículos arrollados, de ellos varios incendiados, dejó este jueves el accidente de un tráiler que se quedó sin frenos en la carretera federal México-Querétaro, informaron autoridades estatales y de seguridad.

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La carambola ocurrió en la carretera federal km 57, a la altura del municipio de San Juan del Río y fue reportado por conductores que a su paso atestiguaron los hechos y quienes publicaron videos en redes sociales.

"Atención en Querétaro se registra cierre total de circulación por colisión múltiple, cerca del kilómetro 159+800 autopista (1720) México-Querétaro, dirección Querétaro", apuntó en un mensaje la Guardia Nacional de México.

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"Personal de servicios de emergencias y Guardia Nacional brindan apoyo en el lugar. Atienda indicación vial", añadió.

Podría aumentar número de víctimas por carámbola en la México-Querétaro

Mientras que la Coordinación de Protección Civil del Estado de Querétaro informó de manera preliminar del deceso de dos personas y 10 personas lesionadas, siendo valoradas por personal médico y dijo que se mantenía la atención en la zona del accidente, pero minutos más tarde la cifra cambió.

En tanto, el Gobierno del Estado apuntó en redes sociales que derivado del accidente múltiple ocurrido sobre la Carretera Federal 57, a la altura de las instalaciones de la Guardia Nacional en San Juan del Río, trabajan en coordinación con la presidencia de San Juan del Río y con cuerpos de emergencia para darle seguridad a los involucrados.

Tras el accidente, agentes de la Guardia Nacional y de equipos de rescate llegaron a la zona para atender a heridos y contener el fuego en algunos vehículos.

Según fuentes oficiales es posible que aumente el número de decesos y heridos, además de vehículos siniestrados debido a que los equipos de rescate siguen trabajando en la zona.

La carretera México-Querétaro es uno de los principales accesos a la capital mexicana que registra mayor tránsito de tráileres y vehículos de carga que entran y salen prácticamente todos los días y a toda hora.

Con información de EFE

KAH