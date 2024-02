Los miembros de la comunidad LGBT+ “saben que siempre tendrán mi apoyo, no importa dónde esté en el mundo”, declaró este viernes el francés Antoine Griezmann, tras ser cuestionado sobre la celebración del Mundial en Qatar, país donde la homosexualidad está criminalizada.

El mediocampista de la selección francesa y el Atlético de Madrid—quien está casado con Erika Choperena y tiene dos hijos— apareció en la portada de la revista LGBT+ Têtu en mayo de 2019, en un contexto de varias polémicas sobre la homofobia persistente en los estadios de Francia. Declaró en particular: “La homofobia no es una opinión, sino un delito. Y ahora, si un jugador dice algo homofóbico en el campo, creo que pararé el partido”.

El campeón del mundo en 2018 respondió este viernes en una rueda de prensa a la pregunta sobre su posición en el pasado y el posible inconveniente de disputar una Copa del Mundo en Qatar, país que castiga la homosexualidad.

“¿Un poco avergonzado? Sí y no. No importa dónde esté en el mundo, saben que siempre tendrán mi apoyo. Pero soy futbolista, es mi profesión. Mi país me llama para jugar una competición, vengo con orgullo. Tienen todo mi apoyo, todo mi respeto”, insistió Griezmann.

Griezmann en un entrenamiento con Francia. Foto: Reuters

¿Qué dice la legislación qatarí sobre la homosexualidad?

De acuerdo con información de Amnistía Internacional, el Código Penal qatarí, en su artículo 296, tipifica las relaciones homosexuales entre hombres como un delito castigable hasta con siete años de prisión.

La ley especifica que “conducir, instigar, o seducir a un varón de cualquier manera para que cometa sodomía o disipación” es motivo de sanción.

Por esta razón, hubo múltiples críticas a la designación de Qatar como sede del Mundial 2022, lo que se reflejó en múltiples protestas, una de ellas fue el movimiento One Love, representado con un gafete de capitán utilizado por varias selecciones europeas durante partidos de clasificación y amistosos, pero la FIFA prohibió su utilización durante la justa mundialista.

