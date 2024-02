Las celebraciones multitudinarias en Bangladesh por las victorias de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 fueron correspondidas por los hinchas albicelestes mediante un grupo de Facebook de apoyo a la selección de cricket del país asiático, que cuenta aproximadamente con 145,000 miembros.

"En las últimas semanas vimos en Argentina un montón de videos de Bangladesh, gente con banderas y camisetas de Argentina, que salían a celebrar y ver los partidos. Alentaban a nuestro equipo como si fueran argentinos, eran una Argentina paralela", explicó Dan Lande, el creador del grupo.

"Había tanto amor que nos emocionaba y sentí que de alguna manera había que agradecer esos gestos. Cuando empezó el Mundial entré en varios grupos de Facebook de fans de Argentina en Bangladesh. Así que se me ocurrió hacer un grupo de fans argentinos de Bangladesh, como una reciprocidad con el deporte que para ellos es importante", apuntó el economista treinteañero de Buenos Aires y escritor de viajes por el mundo.

La creación del grupo se produjo hace una semana, poco antes del encuentro Argentina vs Australia de octavos de final, y no deja de sumar miembros. El primer día se sumaron 30,000 personas y Dan Lande y la creación del grupo fue noticia incluso en la prensa de Bangladesh.

"No sé nada de cricket. A mí me gusta el futbol. Creo que una sola vez vi un partido de cricket, cuando estaba viajando por Sri Lanka. Pero no entiendo las reglas, no sé cómo se juega. La idea de fans de cricket fue simbólica, empezó casi como un chiste", admite.

"Pero si en Bangladesh son fanáticos de nuestro futbol, tenemos que ser fanáticos de su cricket. El grupo de Facebook se llenó de argentinos, ninguno entiende el deporte, pero eso es lo de menos, lo importante son los lazos de amistad", señaló.

El grupo consiguió eco también en la nación asiática y desde allí han llegado también miles de miembros que interactúan con los argentinos. Aprovechan además para compartir imágenes de aquella nación, de su cultura, su gastronomía o sus costumbres.

Aficionados de Bangladesh muestran su apoyo a Argentina. Foto: Reuters

Uno de los bangladesíes que se han unido es Khandkar Mehdi Tushar, un estudiante universitario de 22 años de Daca.

"Supe por internet de la apertura del grupo y me uní. Somos dos países diferentes pero con la misma alma. Somos hermanos y hermanas. Me gustaría que se desarrollarán las relaciones entre Bangladesh y Argentina", afirma.

Él es uno de los fans de la llamada “Scaloneta” en los festejos masivos en Daca y las otras grandes ciudades del país.

"Siempre pongo la bandera de Argentina en el tejado de nuestra casa y siempre llevo la camiseta" para ver los partidos. El viernes volverá a hacerlo para ver los cuartos ante Países Bajos.

Bangladesh es el nada envidiable lugar 192 de 211 en la clasificación FIFA, pero en el cricket se ubica entre los lugares 7 y 9 de los ránkings globales.

Con información de AFP

