Con el alma en vilo, entre aplausos y gritos, los argentinos siguieron este domingo 18 de diciembre del 2022, en un torbellino de emociones, la final de la Copa del Mundo ganada ante Francia; la victoria más deseada en este país apasionado del fútbol y necesitado de alegrías.

Reunidos con la familia o en grupos de amigos, en sus casas, en los bares o en los parques donde se instalaron pantallas gigantes, y siguiendo sus estrictos rituales para la buena suerte, los argentinos se fundieron en el grito unánime de gol con el penal cobrado por su astro Lionel Messi en el minuto 23.

Aficionados argentinos se reunieron para ver la Copa del Mundo. Foto: Reuters

El segundo tanto marcado por Ángel Di María (al minuto 36), quien recién se incorporó en este último partido después de haber tenido muchas molestias físicas, fue cantado como la apoteosis. "Fideo, fideo, fideo", lo celebró la multitud.

"Están jugando como en el potrero, con presión, con lujos. Un trabajo maravilloso de este entrenador" Lionel Scaloni, comentó emocionado Gabriel Escalante, un cerrajero de 39 años del barrio que vio el partido en la pantalla gigante instalada en Parque Centenario, en el centro geográfico de Buenos Aires.

Pero la remontada de Francia en el segundo tiempo, con doblete de Kylian Mbappé, al minuto 80 de penal, y al 81, dejó helados a los hinchas, que se llevaban las manos a la cabeza y se arrodillaban en el piso.

"Imagínate lo que sienten estos muchachos. Toda la Argentina con el corazón apretado", soltó Emilse Roa, una abuela de 77 años que lleva los labios pintados de celeste y blanco.

Aficionados se llevan las manos a la cabeza y se arrodillaban. Fuente: Reuters

El suspenso atormentó a los fanáticos hasta el final, con un gol de Messi en el minuto 109, empatado de penal por Mbappé (118).

"Se merecen ganar. Es una pena ir a una definición así. Argentina dominó más, le puso todo. El fútbol es así", dijo Sergio Loreto, de 32 años.

Apenas minutos más tarde, los rostros se llenaron de lágrimas con el triunfo de Argentina en penales.

Agustín Acevedo, un albañil de 25 años de la periferia que quiso ver la final en Buenos Aires, lo resumió así: "Esta es la última Copa de Messi y todos en el mundo, no solo en Argentina, quieren que se consagre y tenga esa estrella que es la única que le falta".

"Siempre hay altibajos económicos, siempre cuesta llegar a fin de mes, pero con el fútbol te olvidas de todo", añadió.

Las Copas Mundiales Ganadas por Argentina

La Albiceleste ganó su primera Copa en el Mundial Argentina-1978 y la segunda en México-1986. Después se acercó sin poder alcanzarla en Italia-1990 y en Brasil-2014, ambas perdidas frente a Alemania.

Pero los argentinos sentían que esta vez les tenía que tocar. La canción "Muchachos", con música de la banda de ska y rock La Mosca que dice "nos volvimos a ilusionar", se convirtió en himno.

"A mí no me gusta el fútbol, pero no puedo evitar venir acá, sentarme y ver el partido. No puedo. La selección, la gente y el país merece la victoria. No hay una persona en el mundo que no se identifique con el fútbol argentino, con Messi y (Diego) Maradona, futbolistas que han hecho historia. Los que nacimos después del 1986 lo deseamos con el alma", dijo a la AFP Joel Ciarallo.

El Obelisco, emblema de Buenos Aires, ubicado en medio de la muy ancha avenida 9 de Julio y lugar de festejo futbolístico por excelencia, fue tomado por los aficionados desde antes de comenzar el partido.

El Obelisco fue tomado por los aficionados argentinos. Foto: Reuters

El centro de Buenos Aires estuvo cerrado al tránsito, con servicio limitado del metro. Las calles lucían totalmente desiertas durante la transmisión del partido.

Maradona y Messi, en Cada Aficionado

En el barrio Villa Devoto, un grupo de aficionados pudo ver la final en la casa que fue de Maradona, abierta a los vecinos por su nuevo dueño Ariel García, un abogado de 47 años.

"Lo que tiene que ver con Maradona, a todos los argentinos nos recuerda a nuestra infancia con la familia. Maradona fue quien más alegrías nos dio", dijo García al evocar ídolo que los argentinos llaman D10s.

Buenos Aires y las demás ciudades argentinas y hasta los pueblitos más apartados mostraron de celeste y blanco: en las camisetas con el número 10 de Messi, pero también en los adornos de las ventanas de las casas y de las vitrinas de las tiendas, en los rostros maquillados y en las uñas pintadas, e incluso en algunos pasos peatonales del centro de la capital.

festejan hinchas de Buenos Aires y de otras ciudades argentinas. Foto: Reuters

Incluso los turistas de paso por Buenos Aires se contagiaron de esa pasión.

"Todos queremos que Messi gane la Copa. Creo que es el mejor jugador de todos los tiempos y merece alzarla", dijo Greg Layhe, un inglés que bien podría haber sido en otro momento el más acérrimo rival de los argentinos.

Con información de AFP.

