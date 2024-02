Kabah informó que fueron invitados al Mundial de Qatar 2022 para representar a México el próximo 28 de noviembre, sin embargo, decidieron cancelar su participación señalando como razón principal la violación a los derechos humanos en dicho paíssí .

Así lo dieron a conocer a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Te recomendamos: Selecciones Europeas Renuncian al Brazalete 'One Love'

El grupo formado en la década de los 90 dijo entender los usos y costumbres de otros países, pero también que tienen la firme decisión de defender los valores y el amor en todas sus expresiones.

Sus fans se mostraron empáticos y aplaudieron la acción de la agrupación.

Consulta el comunicado completo aquí: Kabah en Instagram.

En Qatar no hay tolerancia a la diversidad sexual. En ese país afirman que la homosexualidad es un daño mental, además está prohibida y es castigada con hasta diez años en prisión.

También son violados los derechos de las mujeres, quienes son sometidas a un sistema de control patriarcal, por lo que están obligadas a pedir permiso para la toma de decisiones importantes como casarse, viajar, estudiar o trabajar, además padecen la falta de opciones para escapar del abuso y la violencia masculina.

Organizaciones civiles han protestado por las precarias condiciones que sufrieron los trabajadores que construyeron los estadios del Mundial de Qatar 2022. Diversas investigaciones periodísticas apuntan que al menos 6 mil 750 migrantes murieron en la construcción de los mismos.

Shakira ha sido parte de eventos deportivos: en Sudáfrica 2010 participó con la canción Waka Waka, y en Brasil 2014 interpretó la canción Dare La La La. Para este Mundial, fuentes cercanas dijeron que la colombiana se sumó a la lista de artistas que declinaron la oferta de cantar en la Copa del Mundo.

Dua Lipa, mediante sus redes sociales, comunicó:

No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Futbol