Messi Quiere Seguir Jugando con la Selección Argentina

Después de ganar la Copa del Mundo en Qatar 2022 este domingo 18 de diciembre, en el partido Argentina contra Francia, Lionel Messi aseguró aún quiere jugar algunos partidos más con su selección nacional.

Te recomendamos: Crónica de Final Histórica en el Mundial de Qatar 2022

El astro del futbol aseguró que después de ganar el Mundial, en su quinta participación, ya no puede pedir nada.

Me encanta el futbol, me encanta lo que hago, lo disfruto y disfruto estar en la selección. Y obviamente que quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo

El jugador de 35 años dijo con una gran sonrisa en el rostro que ganar dicho trofeo era un sueño que tenía desde pequeño.

Es una locura que se haya dado en el momento en que se dio, pero es impresionante. Es impresionante que pueda terminar de esta manera. Sabía, lo dije en algún momento, que Dios me la iba a regalar y no sé por qué presentía que iba a ser ésta. Una vez más me hizo dar una felicidad enorme.