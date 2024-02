Los mexicanos se reunieron en plazas y restaurantes para ver el debut de la Selección Mexicana frente a Polinia en el Mundial de Qatar.

"Excelente nuestros mexicanos no nos fallaron en el primer tiempo este y pues apoyándolos desde aquí desde Acapulco”, mencionó Pamela, turista.

Al menos 300 aficionados se reunieron en la Plaza Juárez de Pachuca, Hidalgo, para apoyar a la distancia a la Selección Mexicana.

Debido al calor de más de 27 grados, algunos pachuqueños usaron una manta imitando al turbante árabe para cubrirse del sol.

Cada vez que la selección se acercaba a la portería contraria había la esperanza del gol, pero quizá el momento más emotivo fue cuando Memo Ochoa detuvo el penal.

"Bueno, muy bueno, pero lo malo fue el gol, nos faltó, pero México jugó muy bien, jugó bien… el salvador del partido, pero pues a ver qué pasa, yo creo que yo, yo creo que sí ganamos", relató Orión Elizalde, aficionado.

Disfrutaban partido mientras desayunaban

En Chilpancingo, Guerrero, algunas personas acudieron a restaurantes y fondas para disfrutar del partido mientras desayunaban.

En Acapulco, Guerrero, aficionados y turistas gozaron del partido en hoteles, restaurantes y plazas de la zona costera del puerto.

“Mucha emoción en el primer tiempo, hubo muchas llegadas y pues nuestro Ochoa no nos falló no nos falló en el segundo tiempo”, explicó Pamela, turista.

“Tuvimos buenas opciones de gol, pero no fue posible ora a ver cómo nos va el sábado", precisó Roberto, turista.

En Chiapas, los seguidores de la selección se dieron cita en algunos restaurantes y el empate dejó satisfechos a los aficionados.

En Colima bares y restaurantes lucieron llenos de personas que querían ver el primer partido de la Selección Mexicana.

Atajada de Memo Ochoa supo a triunfo

La mayoría con la camiseta de la selección estuvieron atentos los 90 minutos del partido esperando el gol que nunca llegó, pero el penal que paró Memo Ochoa, supo a triunfo.

En el zócalo del puerto de Veracruz se instaló una pantalla gigante y gradas donde los ciudadanos disfrutaron del encuentro deportivo en un ambiente familiar.

En Saltillo, Coahuila, el primer partido de la selección se vivió con emoción y alegría en restaurantes, escuelas y centros de trabajo.

“No pudieron como que concretar, pero sí lo vi bien me gustó, me hubiera gustado que metieran gol, pero no se pudo”, explicó Liliana Vallejo, aficionada.

“Aunque no hayan metido gol mínimo pararon el gol y ya no nos quedamos 1-0 o algo, ya estamos como que mejor empatados, ojalá y mejoremos para el sábado también y ganemos ahora”, detalló Mónica, aficionada.

En Puebla solo algunos aficionados llegaron al zócalo de la ciudad capital donde se instaló una pantalla gigante. Eran pocos, pero muy animados y otros prefirieron apoyar a la selección en algunos restaurantes del centro y plazas comerciales.

Con información de corresponsales nacionales

HVI