Muere el Periodista Grant Wahl en Cobertura del Mundial

El periodista estadounidense Grant Wahl murió durante la cobertura del partido Argentina contra Países Bajos, en la Copa del Mundo, en el estadio Lusail, en Qatar, en el palco de prensa, tras desplomarse en su asiento durante el tiempo extra.

Colegas del comunicador, que cubría su octavo mundial de futbol, señalaron que fue auxiliado por los servicios de emergencia quienes más tarde confirmaron el deceso.

Por su parte la Federación de Fútbol de Estados Unidos escribió:

Grant convirtió al fútbol en el trabajo de su vida, y nos sentimos devastados de que él y su brillante redacción ya no estará entre nosotros

En un comunicado en sus redes sociales indicó:

Asimismo, la esposa de Wahl, la doctora Celine Gounder volvió a publicar la declaración de la federación y añadió:

El periodista que el pasado miércoles celebró su cumpleaños número 49, escribió el lunes que había visitado el hospital durante su estancia en el encuentro deportivo:

Y aseguró que la noche del partido entre Estados Unidos y Países Bajos sintió un nuevo nivel de presión y malestar en la parte superior del pecho, tras haber padecido 10 días un resfriado.

Fui hoy a la clínica médica en el principal centro de prensa y dijeron que podría tener bronquitis. Me dieron un tratamiento de antibióticos y un jarabe fuerte para la tos, y ya me siento algo mejor apenas pocas horas después. Pero todavía: No estoy bien