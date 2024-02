Un doblete de Bruno Fernandes le dio a Portugal un triunfo por 2-0 sobre Uruguay y el boleto anticipado a octavos de final del Mundial de Qatar 2022, mientras que la 'Celeste' apenas respira en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Fernandes, volante del Manchester United, abrió la cuenta de manera fortuita a los 54 minutos, cuando mandó un centro a Cristiano Ronaldo y este saltó a cabecear pero no tocó el balón. Sin embargo, el esférico se fue a las redes para el 1-0.

Ya en tiempo añadido, a los 93 minutos, con un penal señalado por el VAR tras una mano de Josema Giménez, el mismo Bruno Fernandes liquidó el partido, que se jugó en el estadio Lusail de Doha ante 88 mil 668 espectadores, en la segunda fecha del Grupo H.

De esta manera Portugal llegó a seis puntos y se unió a Francia y Brasil en octavos de final, mientras que Uruguay quedó sumamente comprometido con una sola unidad.

Más temprano, Ghana venció a Corea del Sur por 3-2 y trepó al segundo lugar, con tres puntos.

Ghana se saborea la venganza

El representativo de Ghana enfrentará a Uruguay el viernes en el cierre de la fase de grupos, en el escenario ideal para tomarse venganza de la recordada derrota en penales (4-2) ante la Celeste en cuartos de final de Sudáfrica 2010.

A los africanos les bastará con un empate, mientras que a la Celeste sólo le sirve la victoria y esperar que Corea del Sur no gane a Portugal; y si lo hace contará la diferencia de goles, ya que los asiáticos tienen -1 y los sudamericanos -2.

La Celeste se fue replegando cerca de su área y le cedió la iniciativa a su rival, en el que Cristiano Ronaldo se mostró muy activo, pero no era bien asistido. Joao Felix y Bruno Fernandes tampoco aparecían y entonces el trámite se volvió monótono, anunciado.

Portugal tuvo el balón, lo movió de un lado al otro en mitad del campo pero no pisaba el área charrúa. Hasta que cayó el primer tanto y los uruguayos tuvieron que arriesgar más. Al final su falta de ambición les pasó la factura, cuando Portugal les clavó el segundo tanto.

Conviene apuntar que en el minuto 50 el duelo fue interrumpido porque un individuo con una bandera arcoíris del movimiento LGBT+ y una camiseta con un mensaje a favor de las mujeres iraníes invadió el campo de juego para protestar. Fue detenido y el duelo se reanudó unos minutos después.

