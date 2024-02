El astro argentino Lionel Messi estaría cerca de disputar su último partido en Copas del Mundo: la final de Qatar 2022.

Tras eliminar a Croacia, el futbolista del PSG atendió a los medios de comunicación, donde se le preguntó por sus sensaciones al volver a una final de Mundial, tras haber caído ante Alemania en Brasil 2014.

"Mucha felicidad obviamente por poder terminar mi recorrido en los Mundiales jugando mi último partido en una final", respondió “La Pulga”.

Los periodistas hicieron una pregunta casi obligada: "¿El domingo será tú último partido en un Mundial?".

"Sí, seguramente que sí. Son muchos años para el siguiente y no creo que me dé. Terminar de esta manera es lo máximo", añadió el "10" de la Albiceleste, que tendrá 39 años cuando la edición de 2026 se dispute en Estados Unidos, México y Canadá.

Lionel Messi en la semifinal de Qatar 2022 contra Croacia. Foto: Reuters

Una reportera aprovechó para resumir el sentir de una nación revolucionada por la travesía de la apodada “Scaloneta” en Qatar.

"Lo último no es una pregunta. Atravesaste a cada uno de los argentinos, no hay nene que no tenga tu playera, aunque sea imaginada, marcaste la vida de todos. Y eso para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo. Esto es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande. Gracias capitán", dijo ante un Messi al borde de las lágrimas.

El jugador del PSG completó otra noche perfecta ante Croacia, con un penal convertido y una asistencia para que Julián Álvarez sellara su doblete, dejando una de las jugadas del torneo, un baile largo y mortal al defensa Josko Gvardiol, considerado por muchos el mejor del Mundial.

Por si fuera poco, el “10” de la albiceleste se convirtió en el mejor goleador argentino en Mundiales, con 11 dianas, superando las 10 de Gabriel Batistuta, además igualó el récord histórico de partidos, que hasta ahora ostentaba en solitario el alemán Lothar Matthäus, con 25.

"Está bien todo eso pero lo que todos queremos es lo otro. Lo importante es el objetivo grupal, estamos a un pasito después de pelearla mucho y vamos a intentar de dar el máximo para intentar que esta vez sea", avisó.

Lautaro Martínez, Lionel Messi y Leandro Paredes celebran la victoria sobre Croacia. Foto: Reuters

Lionel Messi también dedicó palabras de agradecimiento para su familia y seres queridos.

"Me da mucha felicidad ver a mi familia vivirlo como lo está viviendo. Es una felicidad extra ver como lo disfrutan y lo sienten ellos. La que me acompañó en toda mi carrera (su esposa, Antonella), la que sufrió al lado mío, la que disfrutó muchísimo también. Hemos vivido cosas extraordinarias", dijo.

El Messi actual también se apunta a la filosofía del entrenador albiceleste, Lionel Scaloni de intentar que el fútbol solo sea un juego: "Ahora a disfrutar de todo esto. Más allá de ganar o perder la gente entendió que hay que disfrutar".

Con información de AFP

