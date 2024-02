La selección francesa de futbol ganó su semifinal contra Marruecos por 2-0 y se clasificó a la gran final de Qatar 2022 que disputará contra Argentina en el Estadio Lusail de Doha.

Te recomendamos: Árbitro Mexicano Pitará Semifinal entre Marruecos y Francia

El equipo de Francia consiguió un gol en los primeros minutos del encuentro gracias a Theo Hernández, quien definió tras una serie de rebotes en el área marroquí.

La alegría de la victoria lo puede todo. Qatar presenciará el duelo entre Leo Messi y Kylian Mbappé, las dos estrella del PSG, enemigos el próximo domingo con la tercera estrella para cada selección como recompensa.

No habrá finalista africano, como soñaba todo un continente, ni árabe, en el primer Mundial organizado en un país árabe. Tras caer ante la campeona del mundo, los "leones del Atlas", que han roto muchas barreras, tendrán que conformarse con buscar el tercer lugar el próximo sábado contra la subcampeona, Croacia.



La victoria, que permitirá a Francia optar a revalidar el título conseguido hace cuatro años, algo que nadie ha hecho desde el Brasil de los 60, no puede ocultar las carencias defensivas de la campeona, que fue puesta en jaque por un equipo que no destaca por su potencia ofensiva. Ni que su estrella, Kylian Mbappé, parece menos estrella desde hace dos partidos.

La mejor manera de derribar una muralla es golpe a golpe. En 5 minutos, Theo Hernández logró lo que no habían conseguido hasta ahora reputados equipos como Bélgica, Croacia, España o Portugal.



Ni muchos más, porque el tanto fue el primero que un rival lograba en las mallas marroquíes desde que en agosto pasado Walid Regragui se hiciera con las riendas de la selección y el segundo que recibía el portero Bounou, tras el que le metió, en propia puerta, Aguerd contra Canadá.

Otra vez un defensa ofrece la solución

Como hace cuatro años en Rusia, la solución francesa llegó de la mano de un defensa. Entonces, ante Bélgica, fue Samuel Umtiti quien se vistió de goleador para dar a Francia el pase a la final y ahora fue Theo Hernández, un jugador que llegó con etiqueta de suplente y que fue propulsado a titular por la lesión de su hermano Lucas. Otra muestra de que el destino se escribe con renglones torcidos.



Como el gol, nacido de un desajuste defensivo de la zaga más sólida, un resbalón de En Yamiq, un mal despeje de Hakimi, un remate acrobático de Theo y Bounou sin recursos. Todo lo que hasta ahora había rodado a la perfección para Marruecos se derribó en un instante frente al empuje francés. La confianza, que mueve montañas, dirán unos.



Lo más difícil ya estaba hecho para la campeona. El asediado obligado a salir de su fortaleza, el plan perfecto para Didier Deschamps que se había rebanado los sesos para fisurar la muralla y que se encontraba con una grieta al poco tiempo de iniciar la batalla.

Marroquíes, con bravura, al abordaje

Obligados a reaccionar, los "leones del Atlas" se lanzaron al ataque para poner en apuros a la zaga francesa. Y en minuto 11 el guardameta Hugo Lloris sintió el primer aviso.

Mal augurio para lo que restaba al partido y para la final que se avecina contra las huestes de Lionel Messi. Francia está incómoda defendiendo, incluso con el ataque alocado de Marruecos.

Francia pudo ampliar la ventaja, pero Giroud demostró que no era su mejor noche y falló dos ocasiones claras: En el 37 disparó desviado. Tres minutos mas tarde, tras pase de Mbappé, mandó tiro a gol pero el zaguero El-Yamiq despejó bajo los postes.



Justo el mismo defensa marroquí tuvo el empate en el 44', con una chilena que entre Lloris y el poste evitaron que acabara en gol.



Motivados por esa esperanza, los "leones del Atlas" creyeron en la gesta, en remontar ante la campeona que empezaba a sudar de más por el agobio y los nervios.

Marruecos acarició el gol, lo intentó En-Nesyri, su mejor argumento anotador en Mundiales, lo procuró Ounahi e incluso Hakimi se sumó a la fiesta. Pero no hubo nada que festejar.

Griezmann tuvo que asumir el papel de capitán

Por los galos, Griezmann agarró el timón para enderezar el rumbo de la campeona, que seguía padeciendo cada vez que un marroquí se lanzaba al ataque. Y para su fortuna, el camino se recompuso en la parte final del encuentro.

El cuadro africano empezó a mostrar signos de fatiga y Francia se aprovechó de ello para lograr el segundo tanto. Al minuto 79, Mbappe dribló ante a dos rivales en el área y cedió a Kolo-Mouani, quien solo tuvo que empujar la pelota al fondo.

El 2-0 reflejó la efectividad que tiene Francia, algo que Messi y sus compañeros argentinos tendrán que neutralizar el domingo en la gran final.



Con información de N+ y EFE

HAVJ