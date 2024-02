El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, felicitó a la Selección Mexicana por su participación en el Mundial de Qatar 2022, en el que el Tri cayó eliminado en la fase de grupos.

"Felicidades a la selección, en particular por el juego de hoy ,que nos dio momentos de alegría y esperanza. ¡Ánimo! Como se expresó hace siglos en los Memoriales de Culhuacán: 'En tanto que permanezca el mundo, no acabará la fama y la gloria de México-Tenochtitlan'", publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.



El Tri ganó este miércoles por 2-1 ante Arabia Saudita y a pesar de ello quedó fuera de la Copa del Mundo porque Polonia terminó en segundo lugar del Grupo C por, mejor diferencia de goles.



Henry Martín y Luis Chávez fueron los anotadores tricolores, mientras que Salem Al-Dawsari fue el que descontó por los saudíes.

Una racha larga que se desvanece

En Qatar 2022, México vio cortada una racha de siete mundiales en los que se clasificó de forma consecutiva a los octavos de final, una marca que sólo presumía con Brasil.



Además, la caída en Qatar marcó el final de la gestión del argentino Gerardo Martino como seleccionador de México, con lo que puso fin a un proceso que se inició en 2019.



"No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro deba ser de manera distinta. El contrato se venció cuando el árbitro pitó el final", explicó el técnico sudamericano en la rueda de prensa posterior al duelo ante los saudíes.



Martino asumió el fracaso de los mexicanos en Qatar 2022, en el que sólo anotaron dos goles en tres partidos, mientras que recibieron tres.



"No podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Como responsable de esto que provoca mucha tristeza, asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso", sentenció el estratega.

Con información de EFE

HAVJ