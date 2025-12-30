¿A Qué Hora Es y Cómo Ver En Vivo Sorteo Magno de Fin de Año 2025 de la Lotería Nacional?

¿Y si este 2026 te vuelves millonario? La Lotería Nacional celebra el Año Nuevo con su Sorteo Magno 390 este miércoles 31 de diciembre de 2025, y en N+ te adelantamos a qué hora será y dónde puedes ver la transmisión en vivo.

Los "cachitos" disponibles para venta en la página web de la Lotería Nacional, y en los kioskos te invitan a participar en este sorteo que pretende ser un símbolo de renovación, esperanza y nuevos comienzos.

Si aún no estás enterado de cuánto es el premio mayor y la bolsa que se repartirá en el Sorteo Magno 390, no te pierdas de esta última oportunidad del año.

Junto con el Sorteo Gordo de Navidad, son de los juegos tradicionales más "jugosos" de la Lotería Nacional. De hecho, el Sorteo Magno entrega 760 premios directos, es decir que los anuncian los Niños Gritones de la Lotería Nacional.

Video: De Usar Prendas de Colores Hasta Barrer el Dinero: Los Rituales de Fin de Año en México

¿A qué hora es el Sorteo Magno del 31 de diciembre 2025?

Atento si compraste cachito. De acuerdo con el Calendario de Sorteos de la Lotería Nacional, el Sorteo Magno 390 tendrá lugar a las 20:00 horas de este miércoles.

Pero, mantente pendiente a la transmisión, dado que el video es colocado en el canal de Youtube de la Lotería Nacional desde horas antes.

¿Dónde ver en vivo el Sorteo Magno de Fin de Año?

Si bien los Niños Gritones darán a conocer los números ganadores en el emblemático edificio de la Lotería Nacional, también habrá una transmisión en vivo que se podrá seguir en directo en el canal de Youtube.

Para dar seguimiento a la transmisión en vivo hay que entrar a la cuenta de Youtube de la Lotería Nacional, y seleccionar la opción de "Sorteos Tradicionales". Ahí aparecerá el video de la transmisión del Sorteo Magno 390: "Año Nuevo 2026" cuyo Premio Mayor es de 104 millones de pesos.

Hay que recordar que este Sorteo sólo se celebra en ocasiones especiales en el Año y participan 60 mil números que van de 00001 al 60,000.

¿Cuánto vale un cachito del Sorteo Magno del 31 de diciembre 2025?

Si te estás animando a comprar un cachito para participar en el Sorteo Magno y tentar a la suerte, ten en cuenta que los costos son:

Un Cachito del Sorteo Magno tiene un costo de 120 pesos

Una Serie (20 cachitos) del Sorteo Magno tienen un costo de 2 mil 400 pesos

Tres Series (60 cachitos) del Sorteo Magno tiene un costo de 7 mil 200 pesos

Video: Esto es lo que Podría Costar Elaborar la Cena de Fin de Año

¿Cómo sé si gané en el Sorteo Magno 390 de la Lotería Nacional?

Hay tres formas en las que puedes conocer si te encuentras entre los afortunados números ganadores del Sorteo Magno 390 de la Lotería Nacional.

Lista de Premios

La puedes ubicar en los expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, o la puedes consultar de forma virtual.

Verificador de Cachitos

También se puede hacer la consulta a través de esta herramienta virtual, una vez que llenaste los campos con la información solicitada.

Redes Sociales

A través de Facebook, X, Instagram y Youtube se dan a conocer los resultados de los sorteos, así como los Números que resultaron ganadores.



Historias Recomendadas