Clima en México: ¿A qué Hora Lloverá Mañana, Miércoles 12 de Noviembre?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles 12 de noviembre se prevén heladas, bajas temperaturas y lluvias en al menos nueve estados del país, debido al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el golfo de México.

De acuerdo con el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estas condiciones propiciarán lluvias y chubascos dispersos en zonas de Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, mientras que en el resto del territorio nacional prevalecerá cielo despejado a parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvia.

En el Valle de México, durante la mañana se espera ambiente frío en la región y muy frío con heladas en zonas altas. Por la tarde, el ambiente será templado, con cielo medio nublado, lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en el Estado de México, mientras que en la Ciudad de México no se prevén precipitaciones.

El SMN pronostica para la capital del país temperaturas mínimas de 6 a 8 °C y máximas de 21 a 23 °C. En Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de 1 a 3 °C y la máxima de 18 a 20 °C, con vientos del norte de 10 a 25 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Durante la tarde, se prevén lluvias aisladas en zonas de Michoacán y Guerrero, algunas acompañadas de descargas eléctricas. En los estados de Veracruz y Tabasco, se pronostican intervalos de chubascos, mientras que en Morelos y Puebla podrían registrarse lluvias ligeras de corta duración.

El SMN exhortó a la población a tomar precauciones ante las bajas temperaturas, especialmente en zonas altas del centro y norte del país, donde se podrían presentar heladas al amanecer.

