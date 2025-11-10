¿Qué Apellidos Cobran Pensión Bienestar el 11 y 18 de Noviembre? Calendario de Letras por Día

¿Aún no recibes el depósito de la Pensión Bienestar? Ten paciencia porque durante este mes avanza el calendario de pagos del bimestre noviembre-diciembre 2025. De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, éste avanza de manera alfabética y escalonada.

La fecha en que se hace el depósito en la Tarjeta del Banco del Bienestar depende de la primera letra del primer apellido, por lo que hay días que la dispersión contempla dos o más letras del abecedario y hay días en las que sólo hay una.

Recuerda que este mes se suspenderá el pago por unos días, por lo que para que no te quedes con dudas, te compartimos a quiénes les corresponde el pago el 12 de noviembre, 13 de noviembre y 14 de noviembre.

Por lo que las personas que están inscritas en la Pensión del Bienestar, Personas Adultas Mayores, Personas con Discapacidad, Mujeres de 60 a 64 años, así como Madres Trabajadoras deben de estar pendientes del saldo de su tarjeta del Bienestar.

¿Cuándo cae el Pago del Bienestar adultos 2025?

Según el avance del calendario, el martes 11 de noviembre de 2025 corresponderá el pago a las personas cuyo apellido inicia con la letra "G".

Mientras que el martes 18 de noviembre será turno de pago de las personas cuyo apellido inicia con la letra "M".

Apellidos con G que cobran pensión el 11 de noviembre

Garcia

González

Gómez

Gutiérrez

Guzmán

Guerrero

Garza

Gallegos

Godínez

Gracia

Apellidos con M que cobran pensión el 18 de noviembre

Martínez

Morales

Mendoza

Méndez

Medina

Moreño

Muñoz

Montoya

Molina

Márquez

¿Cómo consultar la fecha específica del depósito de la Pensión del Bienestar?

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, los derechohabientes pueden consultar la fecha específica en la que les caerá el depósito en la página web de la Secretaría del Bienestar.

Allí también se puede conocer la ubicación de las sucursales, así como explorar un mapa interactivo.

¿Debo retirar el total el mismo día que se hace el depósito?

En respuesta a los rumores que han surgido en redes sociales, se afirmó que no es necesario retirar el monto total del depósito el día que se hace el pago. El dinero puede permanecer seguro en la cuenta del beneficiario, por lo que se presenta como una excelente oportunidad para ahorrar.

